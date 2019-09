Cagliari, dubbi sul centro commerciale a Sant’Elia: slitta l’ok al piano per lo stadio?

Dubbi in maggioranza sul centro commerciale e sulle nuove volumetrie previste a Sant’Elia. E ora rischia lo slittamento il vie libera al piano di quartiere per Sant’Elia, necessario per consentire al Cagliari di predisporre il progetto esecutivo per il nuovo stadio.

Il piano è stato presentato oggi in commissione Urbanistica ed era atteso in aula, stando alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni a giornali e tv dall’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius, per il primo giorno di ottobre. Ma nella conferenza di capigruppo di oggi, secondo alcune indiscrezioni, è stato stabilito un chiesto (e ottenuto) un rinvio e al momento il voto in aula sul piano di quartiere è stato rinviato a data a destinarsi.

Sul progetto ci sono ancora dei dubbi da parte di alcuni esponenti della maggioranza, sia in consiglio che in giunta. Pierluigi Mannino, consigliere Fdi (il partito del sindaco), ha già espresso la propria contrarietà al centro commerciale, ma anche nel Psd’Az ci sono perplessità sulle nuove volumetrie che saranno consentite nell’area.

