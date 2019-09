A Nuoro un convegno sul mal di schiena

Sabato 28 settembre, presso l’Auditorium Giovanni Lilliu del Museo del Costume, in via Antonio Mereu n. 56, a Nuoro, si svolgerà il convegno dal titolo Obtorto collo and low back pain “Rimanere rigidi sulle proprie posizioni…. fa male anche alla schiena”, accreditato per 200 partecipanti (Medici di tutte le discipline, Fisioterapisti, Logopedisti, Tecnici Ortopedici, Terapisti Occupazionali), di cui è responsabile scientifico la Dottoressa Maria Barracca, Responsabile della Riabilitazione dell’Ospedale San Francesco.

«Il mal di schiena – spiega Maria Barracca – a volte bisogna prenderlo… di petto: alla luce delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche oggi si vuole fare il punto della situazione augurandoci che le odierne considerazioni possano essere oggetto di sintesi e di rapida revisione. “A pitzinnu téteru che canna, a betzu irrenadu e chin s’ischina a unu gantzu”».

