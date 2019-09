Se fai sport, uno sconto dal Comune

Una misura davvero interessante per quanti praticano attività sportiva. Il Comune di Samugheo, infatti, ha aperto i termini per la presentazione delle istanze per agevolazioni sulla pratica di attività sportive. Il beneficio consiste in uno “sconto del 25%” sulla quota mensile pagata dalle famiglie per consentire ai propri figli la pratica di uno sport.

Lo sconto sarà concesso a tutti i residenti di età compresa tra 0 e 18 anni, previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio segreteria del comune.

Perché lo sconto venga applicato è necessario che la società o associazione sportiva operi nel territorio di Samugheo e che abbia stipulato una convenzione col comune.

“Si tratta di un in incentivo molto importante”, spiega il sindaco di Samugheo, Antonello Demelas, “che aiuta i ragazzi a rimanere nel nostro paese e permette di far svolgere loro attività che fanno bene, distogliendoli da altri tipi di intrattenimenti”.