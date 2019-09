Ripartono le esercitazioni militari a Capo Frasca: più di 60 organizzazioni sarde protestano

Prevista una manifestazione per il 12 ottobre. Disponibili i pullman da Oristano

Ripartono dal prossimo primo ottobre le esercitazioni di tiro aereo nel poligono militare di Capo Frasca e ripartono le limitazioni nel tratto di mare antistante il lo stesso poligono, con l’attivazione temporanea di divieti nella cosiddetta area “Nuova Tango 812”.

La Capitaneria di Porto di Oristano ha diffuso l’apposita ordinanza valida appunto da martedì 1° ottobre e sino a venerdì 18 ottobre, tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.30, ad esclusione di sabato e festivi.

Interdetta la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse.

Limitazioni fortemente contestate ancora una volta dal cartello di 60 organizzazioni pacifiste e non violente sarde, che sabato 12 ottobre manifesteranno davanti al poligono militare di Capo Frasca, per dire ancora no alle servitù e alle esercitazioni militari

Da Oristano, il Collettivo Furia Rossa, organizzerà un pullman per rendere più facile il trasporto dei partecipanti. Per prenotare è possibile chiamare il 349 7233403 o contattare il Collettivo su Facebook.

Martedì, 24 settembre 2019

L'articolo Ripartono le esercitazioni militari a Capo Frasca: a ottobre grande protesta sembra essere il primo su LinkOristano.it.