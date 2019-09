I 5 migliori metodi per fare soldi online durante il tempo libero

È un fatto ormai noto che moltissime persone investono sempre più tempo e più denaro nel proprio tempo libero. Sono nate, infatti, delle vere e proprie attività fonti di guadagno che possono essere svolte perfettamente senza recarsi in un ufficio, poiché tutto ciò che occorre è un computer e una connessione ad internet.

1 metodo: aumenta i tuoi redditi giocando ai casino online

Saprete sicuramente che sparsi nel mondo ci sono milioni di persone che definiscono la loro professione quella del giocatore d’azzardo. C’è chi grazie alle scommesse arriva a fine mese, infatti, riuscendo a guadagnare davvero un bel po’ di soldi grazie alla partecipazione ai tornei periodicamente proposti dai casinò.

Tuttavia, dopo il boom dei casino online avvenuto qualche anno fa, non è più necessario raggiungere un reale casino ma, per guadagnare tanti soldi attraverso le scommesse ai giochi di casino come il blackjack online, la roulette online o il baccarat online, basta registrarsi in un casino online regolare ed autorizzato da valida licenza AAMS.

Se avrai l’accuratezza di giocare solo nei casino sicuri in Italia, non ti servirà troppo tempo per cominciare a vincere e non correrai alcun rischio di truffa o inganni con i tuoi soldi o i tuoi dati personali.

2 metodo: vendi in Rete i beni materiali che non utilizzi più

Il web sta diventando sempre più ricco di negozi online in cui scambiare e vendere beni vari come oggetti, abbigliamento, particolari cianfrusaglie e pezzi rari ambiti dai collezionisti.

Si tratta di piattaforme in cui registrarsi in poche e semplici mosse e, subito dopo, mettere in vendita qualsiasi cosa attraverso un annuncio con cui descrivere nel dettaglio ciò che si vuole mettere in “vetrina” o aprendo un’asta (cosa che, a volte, può diventare molto fruttuosa e interessante) e lasciando che solo il più veloce si aggiudichi quel bene.

3 metodo: sfrutta la fetta di Rete che favorisce la diffusione dell’artigianato

L’artigianato non è morto e, per fortuna, è di tendenza e sta tornando in carreggiata come uno stile ricercato in tantissimi ambiti. La crescita esponenziale del settore tecnologico, infatti, sembra non aver arrestato la forza dell’unicità e dell’originalità delle creazioni artigianali, intramontabili e ancora ricercate.

Se anche tu sei un artigiano o se preferisci comprare le creazioni artigianali rispetto a quelle commerciali, dai un’occhiata ai portali in cui gli artigiani vendono le proprie creazioni, ce ne sono a decine in giro per il Web.

4 metodo guadagna creando il tuo blog

Aprire un blog online e sfruttare tutte le potenzialità che questo strumento offe è, sicuramente, un metodo semplice, veloce, creativo, divertente e a costo zero per poter fare soldi online.

Se non ami scommettere, se non vuoi vendere sulle piattaforme online, se non hai sviluppato il talento dell’artigianato ma ti piace scrivere ed esprimere te stesso attraverso questa dote altrettanto stimolante, allora puoi provare a creare un blog e cominciare a guadagnare attraverso questo.

Quando la tua scrittura inizierà ad essere apprezzata e conosciuta abbastanza, il tuo piccolo spazio online diventerà fonte di monetizzazione grazie a varie forme di pubblicità che potrai inserire all’interno delle pagine del blog o tramite affiliazioni, vendendo o consigliando prodotti di altri che, però, vengono valorizzati dalla tua abilità nella scrittura, arma che convince le persone ad avvicinarsi verso questi beni o servizi e grazie alla quale tu riuscirai ad ottenere il tuo ricavato.

Sono tanti gli esempi di persone diventate famose grazie ai blog, strumento usato come trampolino di lancio per poi avviare carriere nel mondo dei social e del Web, generando delle vere e proprie star.

5 metodo: guadagna con i sondaggi

Da sempre, le ricerche di mercato circa il gradimento o il coinvolgimento dell’opinione pubblica circa una certa tematica, un bene o un servizio, sono state il metodo principale che gli statistici sociali hanno adottato per raccogliere dati sensibili sull’opinione della gente.

Il sondaggio è sempre stato un metodo veloce e semplice per monetizzare e la diffusione dei sondaggi online ha amplificato ancor di più questo suo potenziale.

Proprio così: da oggi puoi rispondere a delle domande online, inviare il tuo feedback all’agenzia di sondaggi a cui interessa il tuo punto di vista e ricavarne del denaro!

Ci sono delle aziende, infatti, che preferiscono non pagare un centralinista che funga da intervistatore o ricorrere al tradizionale metodo del sondaggio via posta inviato a casa, ma cominciano a preferire l’invio delle domande online, per email o attraverso un sito specifico o un’app direttamente all’intervistato che, una volta risposto selezionando l’opzione più vicina al suo pensiero, riceverà un compenso (sotto forma di denaro, premi, coupon) per aver contribuito alla ricerca di mercato.



