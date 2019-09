La vita e i mestieri di un tempo si rianimano a Sanluri con la Festa del Borgo

I mestieri e le usanze di un tempo, i retaggi della vita contadina, tornano ad animare il centro storico di Sanluri domenica 29 settembre con la 24esima Festa del Borgo e la Terza edizione della Sagra del Civraxu. I visitatori potranno riscoprire i mestieri come erano un tempo, dove le mani sapienti di uomini e donne forgiavano gli utensili del lavoro e della vita di tutti i giorni. Si potranno riscoprire le lavorazioni tipiche della vita contadina, come la filiera del grano e la macinazione dei chicchi dorati nell’antica macina in pietra per trasformarlo in semola e farina.

Ci saranno per le vie gli artisti di strada, i musici, i giocolieri e i giochi antichi. I più curiosi potranno cimentarsi nell’arte della lavorazione del civraxu partecipando ai laboratori sul lievito madre, sull’impasto e sui tempi di cottura. Insomma un ricchissimo programma che si snoda per le vie del centro storico con la possibilità di visitare i principali monumenti cittadini (Castello e Museo risorgimentale, Museo del pane, Parrocchia, chiese di San Lorenzo, Sant’Anna e San Sebastiano), i numerosi scorci e i caratteristici loggiati. Per gli appassionati anche quest’anno ci sarà anche la possibilità di partecipare all’estemporanea di pittura e al contest fotografico. Non mancheranno le degustazioni e nel pomeriggio anche l’interessante convegno: Il marchio collettivo “Prodotto di Sanluri” dal civraxu alle produzioni del territorio. In serata invece concerti e musica da scoprire nelle piazza del borgo.

Il giorno prima, sabato 28, sarà invece dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie con una ricca mattinata da trascorrere nel centro storico dove verranno coinvolti in attività di orienteering, in giochi antichi e in laboratori. Ancora una volta bandita la plastica con il consiglio ai bambini di portare la borraccia, lungo i percorsi saranno posizionati dei distributori d’acqua.

