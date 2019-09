Una targa e una corona in fondo al mare di Is Arutas per ricordare gli amici scomparsi

Nel fondale anche una targa per due amici scomparsi/FOTO

Si è celebrato domenica l’omaggio alla Madonnina che, da tre anni, è nel fondale di Is Arutas. Il Comitato della Festa di Santa Maria 2016, che organizza la cerimonia, ha voluto quest’anno omaggiare Santa Maria, oltre che della tradizionale corona, anche con una targa dedicata agli amici Piero e Giancarlo, scomparsi alcuni anni fa.

Una messa è stata celebrata da Don Bruno, Parroco di Cabras, con una funzione in spiaggia e poi si è raggiunta la Madonnina, insieme al sindaco del Comune Andrea Abis e ai rappresentanti del Comitato organizzatore, per deporre la corona di fiori e la targa.

La statuina, posizionata nel 2016 dal Comitato della festa di Santa Maria, è a 150 metri dalla spiaggia e a 9 metri di profondità.

Martedì, 24 settembre 2019

