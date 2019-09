Cantieri Lavoras a Cagliari, 164 assunzioni: ecco gli elenchi dei possibili beneficiari

Il Centro per l’Impiego di Cagliari (CPI) informa che dal 20 settembre sono in pubblicazione nel Portale SardegnaLavoro ( https://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca ), gli elenchi provvisori relativi ai Cantieri Lavoras per il Comune di Cagliari relativi per 164 unità lavorative.

I medesimi elenchi sono pubblicati anche nell’albo pretorio on – line di questa Amministrazione. nella sezione Atti in pubblicazione da altri Enti – Atti Enti Esterni bando di concorso o selezione di altri enti, a far data dal 24.09.2019.

Gli elenchi provvisori sono scaricabili dai link sotto indicati. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca

Fonte: Casteddu On Line



