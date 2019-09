Vela: al via Audi 52 Super Series

(ANSA) - PORTO CERVO, 23 SET - Il più competitivo circuito professionistico per barche a chiglia fa ritorno nelle acque della Costa Smeralda con l'Audi 52 Super Series Sailing Week, in programma a Porto Cervo sino a sabato 28 settembre con l'organizzazione dello Yacht Club Costa Smeralda.

Per la tappa finale della 52 Super Series sono ormeggiate sulla banchina antistante lo Yacht Club Costa Smeralda 10 barche provenienti da otto Nazioni. Oggi si è svolta la Practice Race con Maestrale di 25 nodi e raffiche fino a 27, vinta da Sled davanti a Quantum. Azzurra era in realtà al comando, ma come da tradizione non ha voluto tagliare la linea del traguardo. Il primo segnale di partenza ufficiale sarà dato martedì 24, alle 12. Le previsioni meteo indicano vento di Maestrale anche sostenuto, almeno fino a giovedì.

La classifica provvisoria della 52 Super Series vede al comando Azzurra con 6 punti di vantaggio su Platoon, recente vincitore del campionato mondiale in occasione della precedente tappa di Puerto Portals, Maiorca. Quantum Racing è terzo con 11 punti di distacco dal leader provvisorio. Il regolamento della 52 Super Series decreta il vincitore della stagione sulla base della somma di tutti i punti accumulati in ogni singola prova disputata nel corso del campionato. Azzurra si trova al comando perché ha dimostrato maggior regolarità, senza tuttavia aver vinto alcuna tappa, mentre Platoon ha vinto la tappa di apertura a Mahon, Minorca, oltre al recente Rolex TP52 World Championship.

Il programma prevede regate a bastone tra le boe, esclusa la giornata di mercoledì 25 nella quale è in programma la regata costiera su un percorso tra le isole dell'Arcipelago di La Maddalena. (ANSA).