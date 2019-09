“Una presa di coscienza”, dalla Marinedda un grido d’amore per il pianeta

Dalla Marinedda si è levato alto un grido d’amore per il pianeta terra, un urlo consapevole e ragionato per chiedere maggiore rispetto per l’ambiente. Venerdì si è infatti svolta l’iniziativa “Una presa di coscienza”, la performance artistica organizzata dall’associazione sportiva Marinedda Bay insieme al pittore Vincenzo Ganadu e con la partecipazione dei ragazzi delle scuole di Trinità d’Agultu.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu, da sempre attento all’ambiente: la mattinata è iniziata con la raccolta delle microplastiche da parte di oltre cinquanta alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Trinità. Bambini e ragazzi hanno scandagliato la battigia della Marinedda alla ricerca dei rifiuti portati dal mare o abbandonati dai bagnanti. Nel primo pomeriggio, insieme a circa venti ragazzi provenienti anche dai plessi scolastici di Viddalba e Badesi, Vincenzo Ganadu ha coinvolto tutti in un gioco artistico. I giovani hanno prima selezionato le microplastiche e poi hanno aiutato Ganadu a dipingere dal vivo una tavola da surf e ad applicare i piccoli rifiuti trovati nella parte bassa del dipinto. Il disegno si ispira a uno dei lavori più simbolici del pittore nato a Sassari nel 1973 e ormai sempre più impegnato nella surf art. « È la Presa di coscienza – spiega Vincenzo Ganadu – si tratta di una mano che stringe la tavola nasce e dall’esigenza di urlare il disagio per il cambio climatico e l’inquinamento degli oceani».

«Questa iniziativa si sposa appieno con la nostra filosofia – commentano dall’associazione Marinedda Bay – ci tenevamo molto a dare anche noi il nostro piccolo segnale e per farlo abbiamo aspettato il FridayforFuture. Si conclude così un’altra stagione sportiva fatta di grandi emozioni, con le gare di surf Marinedda Bay Open e Nesos King of Grommets ed infine con la performance artistica di Vincenzo e tanti ragazzi in spiaggia uniti per difendere il nostro pianeta».

L'articolo “Una presa di coscienza”, dalla Marinedda un grido d’amore per il pianeta proviene da Casteddu On line.