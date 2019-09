Monserrato, scatta la disinfestazione dalle blatte. Ma i cittadini su Fb ironizzano: “Qui ci sono topi enormi..”. Il Comune di Monserrato annuncia per martedì prossimo la disinfestazione dalle blatte, ma su Fb c’è chi protesta per le “merdone”: “Buongiorno. Via Palau infestata dai topi, chiediamo la derattizzazione, urgente e ci ritroviamo nella cassetta della posta il volantino x eliminare le blatte!!!!! Gli animaletti (merdonas) ci passeggiano intorno senza paura!!!!!!! Fanno capolino dagli scarichi tranquillamente”, scrive Bruna M. chiedendo interventi all’amministrazione comunale anche sul fronte della derattizzazione. Martedì comunque scatta la lotta agli insetti.

L'articolo Monserrato, scatta la disinfestazione dalle blatte. Ma i cittadini su Fb ironizzano: “Qui ci sono topi enormi..” proviene da Casteddu On line.