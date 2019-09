Cagliari, Castello senz’auto per un giorno: la rocca cagliaritana diventata pedonale

Cala il sipario, sulla terza partecipazione della Città metropolitana di Cagliari alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la campagna annuale di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea sul tema del trasporto sostenibile. L’edizione 2019 si è chiusa nel segno di una rinnovata sensibilità e adesione a ogni forma di mobilità sostenibile e alternativa all’uso dell’automobile, promossa per l’intera settimana in tutti i comuni dell’area metropolitana, grazie a numerose iniziative aperte a tutta la popolazione.

Oggi, nel capoluogo, il quartiere di Castello ha fatto da scenario all’iniziativa “In città senza la mia auto”. La chiusura fino a tarda sera al traffico automobilistico ha trasformato l’intera rocca in area pedonale. Famiglie in passeggiata, turisti in visita nel centro storico e sportivi impegnati nella corsa non competitiva organizzata dall’Asd Cagliari Marathon Club hanno potuto apprezzare sia la maggiore fruibilità del quartiere che le iniziative organizzate in piazza Palazzo: dal Mercato di Campagna Amica-BIO”, curato da Coldiretti, alle visite libere al Palazzo Regio, Museo Diocesano e Campanile del Duomo.

“E’ stata una sperimentazione fortemente legata al concetto di mobilità sostenibile”, ha spiegato il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, “ringraziamo i residenti per la pazienza. Ora analizziamo i risultati di questa giornata” ha aggiunto il Sindaco, “poi apriremo un tavolo di confronto con i residenti per comprendere come potenziare il servizio di Trasporto Pubblico Locale nel quartiere, come modificare le ztl e rendere il tutto più vivibile per residenti e cittadini”.

