Incidente al motoraduno in ricordo di Simoncelli: due feriti gravi Scontro nei pressi di Santa Caterina di Pittinuri

Due motociclisti sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente avvenuto al motoraduno organizzato nell’oristanese in memoria del pilota Marco Simoncelli e al quale hanno preso parte centinaia di centauri. L’incidente è avvenuto nei pressi di Santa Caterina di Pittinuri, lungo la strada statale 292.

A quanto si è appreso una moto Honda in fase di sorpasso avrebbe urtato un’auto, finendo contro un’altra moto, una Kawasaki. I due piloti sono volati a terra. A prestare i primi soccorsi sono stati i volontari dell’ambulanza che seguiva il motoraduno. I giovani sono stati ricoverati in ospedale.

Viste le gravi condizioni, uno di loro è stato trasportato a Cagliari con l’elicottero dell’Areus.

Le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere al traffico temporaneamente la strada statale per consentire i soccorsi e i rilievi.