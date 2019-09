Ctm potenzia linea 7 a Castello il 22/9

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Domenica 22 settembre Ctm potenzia le corse della linea 7 piazza Yenne - Castello. sulla quale viaggia la nuova livrea "museo in transito - la linea per i musei".

Il presidente Roberto Porrà spiega che "la linea avrà la stessa frequenza dei giorni feriali (circa 30 minuti), ma, a rafforzare il servizio, nella fascia oraria dalle 9 alle 22, sarà attivato un percorso speciale (ogni 15 minuti) che non farà l'anello nel quartiere Villanova ma sarà diretto da Piazza Yenne a Castello". Per la precisione da via Mazzini il bus del servizio speciale scenderà direttamente in viale Regina Margherita e proseguirà in via Roma verso il Largo fino al capolinea di Piazza Yenne, da dove ripartirà la corsa successiva. A bordo ci sarà anche una hostess che darà informazioni, venderà i biglietti e regalerà gadget per la promozione del trasporto pubblico.

"Il progetto Museo in Transito è un progetto che Ctm segue da alcune edizioni in collaborazione con le Scuole e con il coinvolgimento di partners importanti - conclude Porrà - Collaborare con le scuole e con gli studenti è per noi importante per il valore primario che attribuiamo all'educazione in generale, e all'educazione alla mobilità sostenibile in particolare".(ANSA).