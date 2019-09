Bagnante in difficoltà salvato a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 21 SET - Un bagnante che, a causa delle avverse condizioni meteo, non è riuscito a tornare alla spiaggia delle Vecchie Saline di Olbia, è stato salvato dagli uomini della Guardia Costiera sulla vicina Isola del Patron Fiaso, dove aveva trovato rifugio. Sul posto è intervenuta la motovedetta CP 894, che ha rintracciato il bagnante e lo ha trasportato in porto a Olbia per essere affidato alle cure del personale del 118: Gli sono stati riscontrati traumi al volto ed agli arti inferiori.(ANSA).