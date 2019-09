Due turisti dispersi salvati in Sardegna

Si è concluso in piena nottata l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna per il soccorso di una coppia di escursionisti che hanno perso l'orientamento sul sentiero per Cala Goloritzè, nel territorio comunale di Baunei, in Ogliastra. Accompagnati da un amico francese all'ingresso del sentiero, ieri intorno alle 15:30, i due 67 anni e 63 anni, anch'essi francesi, si sono incamminati verso la cala. Al rientro, quasi al termine della salita, in corrispondenza di un tornante sono andati dritti, imboccando la direzione sbagliata. Intorno alle 18, resisi conto di aver perso l'orientamento, hanno allertato tramite un sms il loro amico che li attendeva al punto di partenza, avvisandolo che avrebbero fatto ritorno più tardi del previsto. Dopo le 21 l'amico, preoccupato per non averli ancora visti rientrare, ha dato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. I due dispersi sono stati ritrovati mentre si rifugiavano in un ovile, spaventati ed infreddoliti a causa della pioggia.