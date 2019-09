Sos temporali sulla Sardegna Sud Orientale: “Rischio idrogeologico sino a domenica”

Rischio idrogeologico sino a domenica 22 settembre, interviene con una comunicato anche il Comune di Cagliari. Norme di comportamento. Temporali in arrivo sulla Sardegna Sud-Orientale: Allerta Gialla della Protezione Civile Su Campidano, Iglesiente e Gallura, permarranno sino alla mezzanotte di oggi (sabato 21 settembre 2019) condizioni di Criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso diramato dalla Protezione Civile regionale, interessa inoltre il bacino Flumendosa-Flunmineddu sul quale l’Allerta codice Giallo sarà invece valevole sino alle ore 18 di domenica 22 settembre 2019.

Fonte: Casteddu On Line



