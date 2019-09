Il premier Conte: “Praticabili nuove tasse sui biglietti aerei, sulle merendine e sulle bevande gassate”. Mentre viene assicurato lo stop all’aumento dell’Iva il governo M5S_PD studia nuove mosse per la prossima manovra economica.

Per il premier è plausibile l’idea di tassare merendine e biglietti. I dettagli anche sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Intervistato da Bruno Vespa ad Atreju – la tradizionale festa di Fratelli d’Italia – Conte spiega: “Tassare merendine, le bevande gassate, un euro e mezzo in più sui biglietti aerei? Mi pare praticabile!”.

Secondo il ministro Patuanelli, inoltre, è necessaria una proroga degli incentivi per le ristrutturazioni e per l’efficienza energetica. Grazie alle detrazioni fiscali per risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti – spiega – dal 2007 a oggi si registrano oltre 39 miliardi di euro – di cui 3,3 nel 2018 – di investimenti per interventi di riqualificazione energetica”.

