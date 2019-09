Una nuova area verde per Zeddiani: realizzata da sedici ragazzi del paese

Voluta dal Comune, verrà inaugurata lunedì. Anche uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe

Un nuova aerea verde per il Comune di Zeddiani, realizzata da 16 ragazzi del paese. Lo “Spazio Oasi”, in via Giovanni Falcone, verrà inaugurato lunedì prossimo 23 settembre, alle 18.

La nuova area verde è il risultato del progetto “Valorizziamo il verde 2019”, che ha visto la partecipazione di 16 ragazzi di età tra i 18 e i 29 anni, impegnati mediante inserimento socio-lavorativo con borsa lavoro, in attività di recupero e allestimento di un’area pubblica destinata a tutta la popolazione.

Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale di Zeddiani, nell’ambito della programmazione socio-assistenziale 2019, ha avuto come obiettivo la prevenzione ambientale, con un attività di promozione e di sensibilizzazione della popolazione zeddianese, incentrata sui temi del “prendersi cura del paese” e della “cittadinanaza attiva”.

La realizzazione delle attività, affidate in appalto alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari, sono state varie: dalla bonifica ambientale alla costruzione degli arredi con materiali da riciclo, fino al montaggio di tutti i componenti costruiti nell’ambito dei laboratori artigianali.

All’interno dell’area anche una zona comfort destinata a favorire la socializzazione e l’aggregazione social, anche per gli amici a quattro zampe.

“I ragazzi con forte motivazione”, commenta il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna, “hanno compiuto le ore progettuali incrementandole con ore di volontariato. Grazie al contributo di altri cittadini volontari è stato portato a termine un primo restailing dell’area, che verrà completato con lo spazio giochi per i bambini uno spazio fitness all’aria aperta entro la fine dell’anno”.

Lunedì aprirà la serata il primo cittadino. Seguirà una breve presentazione del progetto a cura della Cooperativa e dei ragazzi che hanno lavorato nell’area in questi mesi.

L’evento proseguirà con delle brevi letture selezionate dalla biblioteca comunale di Zeddiani, sul tema della sensibilizzazione ambientale e dell’inclusione sociale, a cui prenderà parte Daniele Cardia, autore del libro “Barcollo ma non mollo”.

L’inaugurazione si concluderà con un rinfresco.