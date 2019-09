Poetto, trova un portafoglio con 450 euro : la polizia lo restituisce alla proprietaria

Smarrito un portafogli con 450 euro: la Polizia di Stato rintraccia il proprietario.

Un gesto di grande onestà e civiltà è stato dimostrato da parte di un cittadino cagliaritano che nel pomeriggio di giovedì, mentre percorreva il lungomare Poetto, ha trovato un portafogli con all’interno, oltre tutti i documenti, anche la somma di 450 euro. L’uomo non ha esitato un attimo e ha portato l’oggetto in Questura, dove gli agenti lo hanno preso in consegna.

A questo punto i poliziotti si sono immediatamente prodigati per rintracciare la proprietaria, una ragazza di 26 anni, che ormai aveva perso le speranze di ritrovare il portafogli e soprattutto il suo contenuto, ma il gioco di squadra tra il cittadino e i poliziotti ha fatto sì che la giovane ne sia potuta rientrare subito in possesso.

