Rubano uno scooter a Cagliari: in arresto minore algerino, il complice si dà alla fuga

Cagliari, rubano uno scooter e fuggono al controllo: un algerino è stato arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato nella notte un pregiudicato minorenne di origine algerina, di 17 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di uno scooter.

Il furto del ciclomotore sarebbe avvenuto nel corso della serata di ieri in piazza del Carmine, luogo in cui cui era stato poco prima parcheggiato dal rispettivo proprietario. Ma durante un ordinario servizio di pattuglia i carabinieri operanti sono stati fortemente insospettiti dai due giovani extracomunitari a bordo del motorino che si aggiravano a forte velocità per le vie del quartiere di Sant’avendrace.

Dopo aver intimato l’alt, i militari sì sono dati immediatamente all’inseguimento dei due fuggitivi per diverse vie del quartiere finché i due giovanissimi hanno deciso di abbandonare il mezzo nei pressi di via Tirso, dandosi poi alla fuga a piedi. Uno dei due si è rifugiato all’interno di un esercizio commerciale in viale Sant’avendrace dove è stato raggiunto e immobilizzato dai militari.

Il giovane ha opposto una ferrea resistenza ed è stato immediatamente sottoposto agli arresti. Il suo complice invece si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il minore arrestato, dopo la redazione dei relativi atti presso il comando provinciale dei carabinieri di cagliari, è stato trasferito presso l’istituto di pena minorile di Quartucciu in attesa dell’udienza di convalida.

