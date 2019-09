Docenti e genitori Quartu in piazza

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Inizia con una manifestazione in piazza l'anno scolastico l'Istituto Comprensivo di Quartu. Ma si sta organizzando anche uno sciopero. Lo annunciano i Cobas Sardegna. Motivo? Totale assenza - spiegano i comitati di base - del personale amministrativo negli uffici. La protesta - così è stato deciso in un'assemblea congiunta di genitori, insegnanti e personale Ata - scatterà, con una manifestazione dei familiari degli studenti, il prossimo giovedì 26 settembre alle 10 davanti all'ufficio scolastico regionale in piazza Galilei a Cagliari.

Obiettivo dei Cobas richiedere "la risoluzione dei gravi problemi contabili, amministrativi ed organizzativi che si vivevano da svariati anni e che all'inizio di quest'anno scolastico sono sotto gli occhi di tutti".

L'assemblea sindacale di docenti e Ata ha preso altre due decisioni: stato di agitazione e attivazione della procedura per l'indizione di uno sciopero d'istituto.