Oscar dell’agricoltura per un’azienda di Marrubiu e una scuola di Oristano Le finali nazionali in autunno. Tutti i vincitori

All’Asinara sono stati incoronati i migliori giovani agricoltori innovatori della Sardegna. Ieri mattina nell’isola, si sono svolte con una cornice di 200 giovani agricoltori, le finali regionali dell’Oscar green, il premio ideato da Coldiretti Giovani Impresa che ora approda alla fase finale nazionale che si terrà in autunno.

Tra i premiati anche un’azienda del terralbese e una scuola di Oristano. All’azienda agricola Canapesia di Stefano Scanu di Marrubiu è stato conferito l’orcar nella categoria Creatività, per la coltivazione di canapa sativa dalla quale produce nel proprio laboratorio diversi tipi di liquore.

L’Istituto Comprensivo 4 di Oristano, nella categoria Noi per il sociale, insieme a Campagna Amica Oristano e alle aziende agricole hanno conquistato l’oscar, inventando un progetto di educazione alimentare a ritmo di musica e di rappresentazioni teatrali, in cui gli studenti sono riusciti a raccontare e valorizzare il consumo del cibo e le sue qualità.

Degli altri quattro oscar uno è andato a Fragus e Saboris di Frediano Mura di Sadali, azienda che certifica bio che ha vinto la categoria Impresa4.terra con il gin elettrico, mai realizzato prima, che riesce a dare la sensazione di ricevere micro scariche elettriche al palato di chi lo assaggia. Inoltre il giovane laureato in filosofia che ha creduto nel suo territorio dove sta realizzando con successo il suo progetto di vita ha scoperto anche resine naturali, ottenute dalla trasformazione ad alte temperature degli scarti di lavorazione delle piante aromatiche officinali, impiegate nel processo di vetrificazione delle ceramiche. Una novità assoluta per gli operatori del settore.

Oscar al birrificio Marduk di Irgoli nella categoria Sostenibilità, che chiude la filiera in azienda, producendo la birra dal campo alla bottiglia e utilizzando anche gli scarti di lavorazione per alimentare i propri animali.

Alla Troticoltura di Stefano Serusi di Fonni, invece, l’oscar nella categoria Campagna Amica. L’azienda alleva le trote in un laghetto a mille metri sopra il mare, dove si può anche pescare e cucinare le trote autonomamente nell’area verde per picnic.

Infine all’azienda agricola di Fabio Barbato di Castiadas oscar nella categoria Fare rete, perché ha stretto un accordo di filiera di prossimità e virtuoso con il resort Santa Giusta, situato nella Costa rei, la prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale.

“Ancora una volta Oscar green ci ha regalato tante nuove idee e tanti progetti vincenti”, ha detto il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Angelo Cabigliera, “di giovani che hanno creduto nella terra e con fatica, sudore e tante difficoltà ce l’hanno fatta”.

“Spesso”, ha aggiunto Cabigliera, “sono giovani che dopo essersi laureati anche fuori dalla Sardegna, hanno creduto nella propria terra, hanno osato e hanno vinto, tra mille difficoltà, la propria sfida e lo hanno fatto con progetti innovativi, a volte temerari. E in alcuni casi lo hanno fatto in territori dell’entroterra, afflitti dall’emorragia dello spopolamento”.

Le finali si sono svolte grazie alla collaborazione di Coldiretti Sardegna con l’amministrazione comunale di Porto Torres, del parco nazionale dell’Asinara e della compagnia di navigazione Delcomar.

L’Italia, come emerge da una recente indagine della Coldiretti, è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di 57.621 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente.

Le aziende agricole condotte da giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più.

Una presenza record per l’ultimo quinquennio che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 70% delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.