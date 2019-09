Cagliari, la Guardia di Finanza celebra il Patrono San Matteo Evangelista

Nella mattinata odierna, presso il “Campo Riccardo Santoru” (Campo CONI ”, in via degli Sport a Cagliari), si è celebrata la Santa Messa in occasione della ricorrenza del Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo Evangelista.

A cornice dell’evento, al quale hanno partecipato le Autorità locali, una rappresentanza di militari ed alcune scolaresche, è stata allestita una mostra statica dei mezzi aeronavali e delle componenti specialistiche del Corpo.

