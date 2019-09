Il pm: “Mario Diana sia assolto”

Processo bis per l’utilizzo dei fondi ai gruppi del consiglio regionale a carico dell’ex consigliere di Oristano

Richiesta di assoluzione per l’ex capogruppo del Pdl in Consiglio regionale Mario Diana nel processo bis davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari, nell’ambito dell’inchiesta sull’utilizzo dei fondi ai gruppi consiliari, che era costata all’esponente politico oristanese anche un periodo di detenzione.

Stavolta in ballo era un assegno di 2800 euro. E’ stato lo stesso pubblico ministero Marco Cocco ad affermare in aula che quei soldi erano stati utilizzati da Diana in “spese dimostrate e pertinenti”. Da qui la richiesta di assoluzione.