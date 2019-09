Una notte da incubo a Oristano: black out a raffica, anche in ospedale Disagi nel centro. Danni gravi a diversi esercenti

Notte da incubo a Oristano dove intorno alle 23 si sono registrati alcuni ripetuti black-out elettrici che hanno causato non pochi problemi. L’allarme è scattato in Piazza Eleonora e in Piazza Roma, dov’erano in corso le iniziative legate alla rassegna Le Piazze del Gusto. All’improvviso tutti al buio. Allarme e spavento. In alcuni gazebo hanno funzionato i gruppi elettrogeni degli espositori, limitando i disagi, ma per numerosi esercenti della zona che avevano prodotti nei frigoriferi e nei forni elettrici i danni sono ingenti. Sospesi anche gli spettacoli al momento in corso nel centro.

Altre segnalazioni di black-out sono giunte anche dalla via Cagliari, dai palazzi Saia, da via Diaz e persino dall’ospedale e dagli ambulatori della guarda medica, dove nella notte l’energia elettrica sarebbe andata a singhiozzo e ci sarebbero state almeno cinque interruzioni in poche ore .

I tecnici dell’Enel sono entrati in azione in piena notte.

Stamane è stato l’Ufficio Stampa del Comune a far sapere che si è verificato un guasto a una centralina elettrica in via Parpaglia e nel centro storico potrebbero verificarsi ancora interruzioni di corrente.

L’Enel, informano ancora dal Comune, sta già intervenendo per risolvere il problema, evitare interruzioni e per riparare il guasto.

