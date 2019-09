Geometri di Oristano: Deriu confermato presidente, entrano due professioniste

Si è insediato ieri il nuovo consiglio direttivo del Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Oristano. La nuova compagine ha in squadra due nuove quote rosa: Franca Mulas, geometra di comprovata esperienza nel campo della progettazione, maturata nella città di Firenze, alla quale è stato conferito l’incarico di consigliere con delega all’urbanistica e tribunale; e Teresa Valerio, alla quale è stato assegnato l’incarico di vice presidente, con delega ai rapporti con le istituzioni e formazione professionale, per l’esperienza nell’interazione con i colleghi e le dirigenze di categoria, coordinamento ed organizzazione dei corsi di formazione, maturata tanto nella collaborazione con il Collegio oristanese, quanto alla guida come presidente residente dell’Associazione professione donne geometra della provincia di Catanzaro.

Nell’incarico di presidente del Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Oristano riconferma per Fulvio Deriu, delegato CIPAG, componente del comitato dei referenti in seno alla CIPAG e consigliere del consiglio direttivo della Rete delle professioni tecniche della regione Sardegna.

Riconfermati anche segretario e tesoriere, rispettivamente Paolo Marini e Giovanni Cambula, ai quali è stato riconosciuto il merito per l’egregio lavoro svolto nel precedente quadriennio e la grande dedizione, capacità e passione con la quale hanno condotto il proprio incarico, oltre all’esperienza professionale nel ramo della progettazione 3D.

L’incarico di vice presidente, oltre a Teresa Valerio, è stato affidato anche a Salvatore Isu, geometra di pluriennale esperienza nelle materie catastali e topografiche. Al Isu è stata conferita anche la delega alla risoluzione delle problematiche degli iscritti, catasto e topografia.

A Luciano Lasiu, geometra ben radicato nella professione con ruoli istituzionali in seno all’amministrazione comunale di Nurachi, è stato attribuito l’incarico di consigliere con delega alle scuole ed innovazione tecnologica.

“Questo consiglio”, ha dichiarato il presidente del Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Oristano Fulvio Deriu, “perseguirà l’azione di sensibilizzazione delle istituzioni nell’affidare incarichi a tutte le categorie tecniche, alla sensibilizzazione della professione di geometra nelle scuole, al supporto dell’istituto CAT geometri ed a tutte le azioni necessarie nell’interesse della categoria dei geometri”.

Sabato, 21 settembre 2019

