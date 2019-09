La Squadra Mobile della Questura di Oristano, sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte a seguito dell’entrata in vigore del “Codice Rosso”, ha dato esecuzione ieri ad una misura cautelare emessa dal GIP di Oristano a seguito di maltrattamenti in famiglia posti in essere da un coniuge ai danni della moglie e dei figli minorenni.

Nei confronti dell’insospettabile cinquantenne, residente in città, è stata disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, nella quale abitava con moglie e figli da oltre 15 anni.

Nell’arco del tempo la donna ha sempre avuto timore di denunciare quanto avveniva all’interno delle mura domestiche, giustificando di continuo ecchimosi e lividi con incidenti domestici. Questo sino a qualche giorno fa quando, a seguito dell’ennesima aggressione subita dal marito, la donna è stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso dove le è stata suturata una brutta ferita.

A seguito del ricovero e del contestuale avvio delle indagini da parte della Squadra Mobile, la Procura della Repubblica ha subito attivato le procedure previste dal “codice rosso”, grazie alle quali, in brevissimo tempo, è stato possibile applicare all’uomo la misura cautelare.

Solo qualche giorno fa gli stessi agenti avevano eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un esponente delle forze dell’ordine ritenuto anch’esso responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie.

Il fermo è stato poi convalidato dal GIP che, sulla base degli elementi forniti dalla Procura, ha disposto la permanenza in carcere del militare.

L'articolo Picchia la moglie che finisce al pronto soccorso: 50enne allontanato da casa a Oristano proviene da Casteddu On line.