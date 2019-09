La notizia sarebbe certamente il secondo trionfo in campionato del Cagliari di Maran che nell’anticipo della quarta giornata di Serie A ha superato per 3-1, tra le mura amiche, il Genoa di Andreazzoli. Ma è quello che è avvenuto prima del fischio d’inizio del match a rappresentare, per davvero, una vittoria per tutto il calcio italiano. Una vittoria molto più importante dei tre punti assegnati durante i 90 minuti di gioco.

Continua a leggere su https://www.agi.it/sport/calcio/calcio_cagliari_razzismo_deledda-6221531/news/2019-09-21/

L'articolo Calcio, il Cagliari contro il razzismo con una poesia di Grazia Deledda proviene da Casteddu On line.