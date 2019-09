Cagliari, auto tenta l’inversione in via Scano e si scontra con una moto: due feriti

Incidente stradale questa sera nel quartiere di Monte Urpinu. Una Mazda guidata da un cagliaritano di 54 anni percorreva la via Scano con direzione via della Pineta quando, arrivato all’altezza della chiesa dei Santissimi Giorgio e Caterina nell’eseguire manovra di inversione del senso di marcia si è scontrato con una moto Honda Sh 125 guidata da un cagliaritano di 25 anni che percorreva anch’esso la via Scano con la stessa direzione della Mazda, ma alla sua sinistra.

Nell’urto contro l’autovettura il motociclista cadeva al suolo riportando varie lesioni e veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo, mentre il motociclo finiva la sua marcia nella carreggiata opposta di marcia. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

