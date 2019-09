Anche Eleonora si veste di rosa In occasione dell’iniziativa promossa dall’Asociazione Le Belle Donne, dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori femminili

Anche la statua di Eleonora si veste di rosa in occasione dell’iniziativa promossa per domani dall’associazione de Le Belle Donne, dedicata ai temi della prevenzione e della cura dei tumori femminili. Questo pomeriggio i vigili del fuco di Oristano hanno avvolto la statua della giudicessa, nella piazza che porta il suo nome, con un mantello rosa accompagnato da un grande nastro rosso.

Domani mattina si svolgerà un interessante convegno sui tumori femminili e in serata una gara podistica.

La prima edizione del memorial è intitolata a Sabina Nurra: “Una grande donna che ha lottato fino alla fine e che ha creato con tutte noi dell’associazione una sinergia incredibile”, ha detto Maria Cadeddu, membro dell’associazione Le Belle Donne.

“Vorremo che Oristano si vestisse di rosa. Il nostro è un modo per coinvolgere non solo le persone ma anche le istituzioni. L’obiettivo è creare una catena dove le donne colpite dalla malattia possono sentirsi guidate e aiutate lungo il percorso medico, a partire dalla prima visita in ospedale”.

La manifestazione, oltre a voler sensibilizzare le persone al tema della salute, invita ad una attenta e costante cura di se stessi attraverso la prevenzione.

Venerdì, 20 settembre 2019

