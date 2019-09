Ancora paura nel centro di Oristano per rischio crolli, sotto un vecchio palazzo

Stamane l’allarme è suonato per una serranda che rischiava di cadere sul marciapiede e per strada. Di nuovo timori e paura sotto il vecchio palazzo di via Tirso, a Oristano, che già in passato è stato transennato.

I vigili del fuoco e la polizia hanno delimitato l’area adiacente facendo scattare l’iterdizione per i pedoni e per gli automobilisti nello stallo di parcheggio. Purtroppo un problema che va avanti da diversi anni, con periodici interventi causati dalla vetustà dell’immobile.

Venerdì, 20 settembre 2019

