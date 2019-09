Ufo avvistati, la Marina americana conferma: “Incursioni nei cieli sempre più frequenti”. Lo strano caso degli Ufo negli Usa, raccontato da Quotidiano.net :”Nei filmati che i top gun americani sono riusciti a catturare e che adesso anche la US Navy ha reso pubblici togliendo il segreto militare, sembrano dei grandi ragni supersonici dalla forma indefinita che vorrebbero quasi danzare con i cacciabombardieri Usa, prima di sparire nel nulla.

Se non sono Ufo cosa sono? Il Pentagono non li chiama con questo nome ma si sta interrogando, da anni e in segreto, su questo Unidentified Aerial Phenomena che più che incuriosire ormai turba i voli dei pattugliatori dei cieli, i quali non sanno come comportarsi non essendo ne droni ne missili. La messa in rete, inoltre, di tre filmati girati tra il 2017 e il 2018 e la comparazione con un altro video del 2014 sta scatenando adesso un nuovo dibattito proprio nel momento in cui i cieli diventano sempre più affollati”.

