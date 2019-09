Consorzio di bonifica: 1500 contatori in più a servizio degli agricoltori

“L’impiego dei contatori”, prosegue Carrus, “ha già avuto modo di mostrarsi in diverse realtà quale strumento altamente valido ed efficace. Di recente anche lo stesso Consorzio ha previsto, in via sperimentale, per il “Lotto Nord di Arborea” il riparto dei costi basato sulle misurazioni elaborate dai contatori, ovvero sui consumi effettivi relativi a ciascuna utenza irrigua”.

In tale ottica, il Consorzio ha deciso di estendere l’utilizzo della misurazione a consumo anche ad altri distretti: il Distretto di Baratili e sub Distretto di S. Anna, a partire dai ruoli 2019 (in riscossione nell’esercizio 2020); i Distretti di S.M. Marefoghe, S.Giovanni, Feoga, a partire dai ruoli 2020 (in riscossione nell’esercizio 2021); e il I° distretto Terralba e nell’area rimanente del Lotto Nord Arborea, possibilmente a partire dai ruoli 2020.

“L’operazione,”conclude il Commissario, “condivisa anche dalla Coldiretti e da Confagricoltura, ha costi particolarmente marginali, dato che non sarà necessario acquistare nuovi contatori in quanto verranno spostati quelli già acquistati anni addietro dall’Ente, buona parte dei quali mai utilizzati, e riposizionati in aree determinate in cui ne sarà garantita la regolare funzionalità”.

L’utilizzo dei contatori, inoltre, permetterà agli utenti di programmare l’irrigazione, irrigando la notte senza recarsi sul campo.

Tutte le attività verranno poste in esecuzione dall’Ufficio Catasto, che si avvarrà di due squadre di operai a ciò preposti durante i mesi invernali, precedenti alla prossima campagna irrigua.

