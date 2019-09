Bricoman di Elmas, i lavoratori chiedono più tutele: “Vogliamo salari più adeguati”

Bricoman, sindacati in campo per migliorare i posti di lavoro nel Cagliaritano. Nel negozio di Elmas, la Federazione UILTuCS ha proclamato lo stato di agitazione e ricorrerà allo sciopero a seguito “dell’indisponibilità dell’azienda di accordare il confronto sindacale”. “Negli scorsi mesi – afferma il segretario Cristiano Ardau – abbiamo varato la piattaforma rivendicativa per l’avvio della contrattazione integrativa aziendale. L’azienda infatti continua a registrare ottimi risultati economici e finanziari, partirà a breve con la costruzione del nuovo negozio, come sindacato rivendichiamo trattamenti normativi ed salariali migliorativi del Contratto Nazionale. Questo per il fatto che i risultati derivano dalla buona gestione dell’azienda e dal suo valido format commerciale ma sempre con l’apporto prezioso dei dipendenti che con, responsabilità, professionalità e impegno sono parti fondamentali di questo successo aziendale”.

Il negozio ha circa 180 dipendenti, impiegati nelle diverse professionalità e specializzazioni di reparto, operando in un negozio aperto ben 7 giorni su 7, con turni domenicali e festivi, aperto per oltre 13 ore giornaliere. “Il senso della richiesta sindacale – afferma Ardau – è poter garantire anche ai dipendenti Bricoman un salario aggiuntivo a quello del Contratto Nazionale, premi di produttività contrattualizzati, i buoni pasto, la rotazione dei turni domenicali e festivi, gli incrementi degli orari di lavoro settimanali o il riconoscimento dei livelli, ma più in generale un miglioramento delle condizioni di lavoro. L’azienda Bricoman eroga a titolo liberale delle premialità che vanno oggi contrattualizzate all’interno di un accordo sindacale, al fine di garantirne l’erogazione in luogo, come assistito in altre aziende, a decisione aziendali e unilaterali che potrebbero togliere dall’oggi al domani tali premi. In azienda si sono svolti – conclude Ardau – diversi incontri sindacali sull’organizzazione del lavoro che ad’oggi si sono rivelati infruttuosi, sintomo che c’è ancora tanto lavoro sindacale da fare all’interno del negozio Bricoman di Elmas”.

L'articolo Bricoman di Elmas, i lavoratori chiedono più tutele: “Vogliamo salari più adeguati” proviene da Casteddu On line.