Disservizi idrici previsti per martedì 24 settembre a Cagliari. Abbanoa informa che martedì 24 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, saranno eseguite delle lavorazioni di manutenzione all’interno della camera di manovra del Serbatoio cittadino di S. Vincenzo in Cagliari.

A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione in diverse porzioni dell’abitato.

Eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati al Call Center di Abbanoa, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040.

L'articolo Cagliari, martedì possibili disagi nell’erogazione dell’acqua: Abbanoa avvisa i cittadini proviene da Casteddu On line.