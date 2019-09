Tagliato cavo telefono ospedale Ghilarza

(ANSA) - ORISTANO, 20 SET - Il taglio accidentale di un cavo in un cantiere limitrofo all'ospedale Delogu di Ghilarza ha lasciato senza linea telefonica la struttura ospedaliera. La Direzione dell'Ospedale ha già chiesto all'operatore telefonico il ripristino della linea. E, in attesa del ripristino delle comunicazioni, invita gli utenti che avessero bisogno di contattare i servizi del Delogu e in particolare il servizio di Guardia medica a chiamare il numero 0783.3171, ossia il centralino della Assl di Oristano.