Agenda Industria per rilanciare settore

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Nasce "Agenda Industria", il tavolo costituito dalla Giunta Solinas e del quale faranno parte le associazioni imprenditoriali di categoria e le confederazioni sindacali rappresentative. "Con 'Agenda Industria' inauguriamo un nuovo metodo di lavoro ed abbiamo deciso di partire con un settore che nell'Isola attraversa un momento particolarmente difficile", spiega il governatore Christian Solinas che ha presentato la delibera che istituisce il nuovo strumento a Cgil, Cisl ed Uil, Confindustria e Confapi.

"La Sardegna deve ritrovare una sua politica industriale per promuovere e sostenere concretamente nuovi investimenti nel suo territorio - ha aggiunto - mettere insieme tutti i principali attori del 'sistema Sardegna', per ragionare oltre le emergenze.

L'Agenda ha l'obiettivo di programmare e creare le condizioni positive per i prossimi decenni, così da restituire all'industria un ruolo strategico nell'economia regionale".

"I dati - ha sottolineato l'assessora dell'Industria Anita Pili - dimostrano che in Sardegna, da anni, la quota di contribuzione del comparto industriale è in progressiva riduzione (9.9% contro la media nazionale del 19.4%). Finora, non sono state sfruttate le potenzialità del territorio e 'Agenda Industria' dovrà consentire di individuare una programmazione adeguata per il rilancio del settore. Il confronto tra le parti dovrà, in tempi brevi, trasformare i programmi in azioni concrete".(ANSA).