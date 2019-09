Samugheo riaccende gli antichi forni per la Sagra del Pane – Su Tzichi

Il programma completo dei due giorni della rassegna

Si riaccendono gli antichi forni a Samugheo per la 21° edizione della Sagra del Pane – Su Tzichi, curata dall’omonima associazione culturale, guidata dal presidente Ottavio Pinna.

Due le date da segnare in calendario: sabato 28 e domenica 29 settembre.

Nelle case e nei cortili delle abitazioni nel centro storico del paese del Mandrolisai, le massaie faranno rivivere il tradizionale rituale della panificazione e proporranno ai visitatori gli assaggi del buon pane appena sfornato. In degustazione i diversi tipi di pane che hanno reso famoso Samugheo: Su Tzichi, su Tzichi Ladu, su Pistoccu, sa Coccoiedra e sa Farrighingiada prederanno forma davanti agli occhi dei presenti.

Si comincia sabato, alle 9.30, con la proiezione di alcuni filmati sulla mietitura e la panificazione, con la partecipazione degli alunni della scuola media del paese.

Nel pomeriggio, dalle 18, il convegno sui pani eucaristici, nel salone parrocchiale.

La manifestazione entra nel vivo domenica, con l’apertura delle case tipiche. Dolci tipici e vino locale daranno il benvenuto ai visitatori e poi via alla dimostrazione della lavorazione del pane.

Il pane sarà ancora protagonista con la mostra dei pani tradizionali.

LaSagra del pane – Su Tzichi, sarà anche un’importante vetrina per le tradizioni del paese, con la mostra fotografica sulla maschera tradizionale e la dimostrazione delle fasi di lavorazione per la realizzazione del copricapo femminile dell’abito tradizionale e la vestizione della maschera di SuMamutzones.

Apre anche quest’anno la casa museo di Pinuccio Zucca, che ospita diversi oggetti del passato.

I forni, domenica, si accendono alle 10.30, per l’inizio della cottura del pane e il via alle degustazioni. Insieme al pane non mancheranno il formaggio e l’ottimo vino rosso del Mandrolisai.

Spazio anche allo spettacolo, con i balli in piazza dalle 17, in compagnia di Massimo Pitzalis. Il Gruppo etnico dei Mamutzones di Samugheo affascinerà i presenti con una sfilata a partire dalle 19, per poi lasciare spazio ancora una volta alla fisarmonica di Massimo Pitzalis, che chiuderà la rassegna facendo ballare i presenti a ritmo di ballu tundu, passu torrau e la famosa arrosciada di Samugheo.