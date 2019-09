Interrotte le linee telefoniche dell’ospedale di Ghilarza

A causa del trancio di un cavo telefonico effettuato durante i lavori di un cantiere esterno, le linee telefoniche dell’ospedale Delogu di Ghilarza sono temporaneamente interrotte. LO ha reso noto stamane l’Assl di Oristano.

In attesa del ripristino delle comunicazioni – che è stato già richiesto dalla Direzione ospedaliera all’operatore telefonico – gli utenti sono invitati a comporre il numero 0783.3171 (centralino Assl Oristano) per contattare i servizi ospedalieri e, in particolare, il servizio di Guardia medica, attivo presso lo stesso ospedale.

