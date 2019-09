Pagavano, ma con assegni a vuoto. Oristanese arrestato per maxi truffa

Pagavano, ma con assegni a vuoto. Oristanese arrestato per un giro di truffe

Operazione dei carabinieri in Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia

C’è anche un uomo originario di Oristano, Lussorio Manca, di 54 anni, tra i sette arrestati nell’ambito dell’operazione Cabriolet, grazie alla quale i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sassari hanno scoperto 37 truffe, per centinaia di migliaia di euro, ai danni di aziende con sede legale in Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il gruppo di malfattori comprava beni, anche in ingenti quantità, pagandoli con false fideiussioni o assegni scoperti.

L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.

Nelle province di Sassari, Nuoro, Reggio Emilia, Modena, Parma e Milano, i carabinieri hanno eseguito quattro custodie cautelari in carcere, tre agli arresti domiciliari e una quindicina di perquisizioni disposte dal gip del tribunale di Sassari su richiesta della procura.

In tutto sono 27 le persone indagate, a vario titolo.

In carcere oltre a Lussorio Manca, di Oristano, e Marco Salis, 38 anni, di Sassari, considerati i referenti delle ‘operazioni’ dell’associazione in Sardegna, sono finiti anche Vito Nicola Belmonte, 53 anni, di Matera, e Riccardo Notarpietro, 43 anni, di Adria (Rovigo), identificati dagli inquirenti come ideatori e organizzatori del sistema truffaldino. Agli arresti domiciliari, invece, si trovano Giulio Caggiari, sassarese di 30 anni, Salvatore Campus, nuorese di 52 anni, entrambi fra i referenti sardi del gruppo, e Maurizio Beccantini, 60 anni, di Modena, individuato come ‘collaboratore’ nell’organigramma ricostruito dai carabinieri.

L’intervento degli inquirenti, giunto dopo un’indagine partita ad agosto 2018, ha impedito nuove truffe, già tentate, per oltre 3 milioni di euro.

Il gruppo acquistava, con false fideiussioni e assegni a vuoto, beni come auto, materiale per l’edilizia, carburante, elettrodomestici e generi alimentari che poi venivano rivenduti o impiegati in imprese degli indagati. In genere gli affiliati all’associazione pagavano con assegni bancari scoperti, collegati a conti correnti intestati ad aziende il cui amministratore delegato era la classica ‘testa di legno’.

Venerdì, 20 settembre 2019

