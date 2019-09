Al via il festival “Le piazze del gusto” a Oristano

Gli eventi di oggi, piazza per piazza

Si è alzato il sipario sulla manifestazione “Piazze del gusto”, il festival agroalimentare della Sardegna, promosso da L’Alimentare Italiano, rete web operativa nel settore agroalimentare.

In programma fino a domenica nel centro di Oristano, oggi prende il via con un ricco calendario di eventi.

Inaugurato alle 10, all’Hospitalis Sancti Antoni con un convegno dal titolo, “Oristano verso l’innovazione agroalimentare”, prosegue in piazza Eleonora, fino alle 13, con un percorso alimentare e un laboratorio al quale hanno preso parte alcuni bambini delle scuole elementari cittadine, accompagnati dalle insegnanti.

La stessa piazza ospita stasera lo spettacolo offerto dalle scuole di danza di Oristano.

Attesa in piazza Corrias per il laboratorio dedicato ai graffiti. Alle 17.30 l’aperitivo oristanese e in serata, dalle 22, l’esibizione della band Chronology Trio.

I più piccoli saranno i protagonisti in piazza Cova con il trucca bimbi, a partire dalle 15. Alle 16.30 segue l’Alex Baby Dance e alle 20 trucca bimbi e palloncini.

Tanta musica in piazza Tharros con Mauro Mulas (tastierista) e Massimo Ferra (chitarrista) , in scena dalle 19 e alle 22 l’esibizione di Two of Pop.

Sorpresa per i più piccoli: in giro in centro si possono incontrare topolino e minnie, disponibili a scattare qualche fotografia.

Venerdì, 20 settembre 2019

L'articolo Al via il festival “Le piazze del gusto” a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.