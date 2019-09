KiaXCeed sarà presentata sabato 21 e domenica 22 Settembre presso lo showroom Orione Motors a Cagliari in via Mercalli 23/25/27

Orione Motors

Unica concessionaria ufficiale KIA per Cagliari e sud Sardegna

Cagliari Via Mercalli 23-25-27

KiaXCeed è il Crossover Utility Vehicle (CUV) targato Kia che mira ad esprimersi come il connubio perfetto tra lo stile dei tradizionali SUV e la dinamicità di guida tipica delle berline. Presenta le caratteristiche dei Suv tradizionali senza voler rinunciare ad emozionalità e dinamismo le cui proporzioni sottolineano il DNA da coupé 5 porte da cui scaturisce una sorprendente presenza visiva abbinata a una grande versatilità.

Emozionale e sportiva nelle dimensioni e nell’estetica nuova XCeed offre un’abitabilità interna e una capacità di carico tipica dei SUV ma con le dimensioni esterne analoghe a quelle di una berlina di segmento C.

KiaXCeed racchiude dinamismo e piacere di guida è una delle auto più hi-tech del segmento rivolgendosi a chi pretende il massimo in termini di sicurezza, tecnologia e connettività.

Dimensioni

Lunghezza di 4.39 mm l’altezza pari a 1.490 mm ottenendo il mix ideale in linea con la filosofia dei Crossover.

Motori

Solo motori turbo, per soddisfare i gusti esigenti dei nostri clienti.

XCeed è equipaggiabile con un’ampia offerta di motorizzazioni sia benzina che diesel.

Tecnologia e sicurezza

La dotazione in termini di sicurezza, connettività e infotainment di KiaXCeed ne fanno una delle auto più tecnologicamente avanzate della sua categoria. Una dotazione progettata per rendere la guida più sicura e meno stressante e garantire un totale controllo in ogni condizione di utilizzo.

KiaXCeed è tra i primi veicoli in Europa a offrire l’innovativo sistema telematico UVO Connect, progettato per portare la guida nell’era digitale. UVO Connect collega i passeggeri al mondo circostante fornendo informazioni preziose tramite il touchscreen di bordo e lo smartphone.

Dotato di servizi Kia Live e di un display LCD TFT da 10,25 pollici opzionale, il sistema utilizza una scheda SIM per aggiornare i dati in tempo reale (condizioni del traffico, previsioni meteorologiche, punti di interesse e disponibilità di parcheggi quando il servizio è disponibile . UVO Connect consente di analizzare dati diagnostici sui viaggi precedenti, di effettuare, pianificare un percorso in anticipo o consentire il controllo della posizione dell’auto in qualsiasi momento.

Su XCeed è disponibile anche un sistema touchscreen con display da 8 pollici, che offre funzionalità Android Auto, Apple CarPlay e numerose dotazioni di infotainment.

Su KiaXCeed debutta per la prima volta il nuovo full digital cluster, progettato per fornire informazioni nel modo più chiaro possibile. Con un display da 12,3 pollici e una risoluzione di 1920×720 pixel, il nuovo Supervision Cluster sostituisce i tradizionali quadri è costituito da un grande e unico display posizionato davanti al guidatore, l’innovativo sistema adotta indicatori digitali per le principali funzioni del veicolo (velocità e giri motore), con una reattività particolarmente rapida e progressiva.

Garanzia 7 anni o 150.000 km

Dettagli e limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie.

Orione Motors

Unica concessionaria ufficiale KIA per Cagliari e sud Sardegna

Cagliari Via Mercalli 23-25-27

L'articolo KiaXCeed sarà presentata sabato 21 e domenica 22 Settembre presso lo showroom Orione Motors a Cagliari in via Mercalli 23/25/27 proviene da Casteddu On line.