Incidente nella notte: due feriti

Auto e moto si scontrano all’ingresso di Oristano

Due feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri a Oristano, lungo viale Repubblica.

A quanto si è appreso un’utilitaria Fiat 500 che viaggiava in direzione Torre Grande e si accingeva a svoltare in via Mattei è andata s scontrarsi contro una moto che viaggiava nella stessa direzione e che era in fase di sorpasso.

Sia l’autista dell’auto che il motociclista sono rimasti feriti. Soccorsi dalle ambulanze del servizio 118, sono stati trasportati in ospedale.

Venerdì, 20 settembre 2019

L'articolo Incidente nella notte: due feriti sembra essere il primo su LinkOristano.it.