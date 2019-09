Finiti i lavori al campo sportivo, il Ghilarza torna a casa L’impianto del “Walter Frau” rinnovato con manto in erba sintetica

È finita l’attesa per i tifosi ghilarzesi che domenica prossima 22 settembre alle ore 16 potranno nuovamente vedere le partite dei giallorossi della squadra locale al campo sportivo comunale Walter Frau di Ghilarza. Si sono infatti conclusi i lavori per la realizzazione del manto erboso in erba sintetica e della recinzione.

Al Frau domenica si gioca la seconda giornata del Campionato di Eccellenza fra il Ghilarza e il Cabnonia.

Venerdì, 20 settembre 2019

