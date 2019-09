Villacidro, 23enne evade dai domiciliari: i carabinieri lo trovano in piazza

Doveva essere in casa perché agli arresti domiciliari, i militari invece lo hanno trovato alle undici di sera in piazza Lavatoio a Villacidr. Di nuovo nei guai è finito P.N., 23enne operaio del posto, per il reato di evasione. I carabinieri lo hanno arrestato, oggi l’udienza di convalida.

