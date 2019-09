Lotta allo spopolamento a Villasalto: il Comune dà 700 euro al mese a chi si trasferisce in paese

Ripopolare il territorio, rilanciare l’economia e creare occupazione. Ecco i tre obiettivi dichiarati del reddito di residenza attiva, la misura unica nel suo genere che sta per essere lanciata dall’amministrazione comunale. La delibera è di oggi.

L’iniziativa, si legge nella pagina Facebook dell’amministrazione, intende fronteggiare lo spopolamento e dare luogo ad alcune iniziative che contrastino la diminuzione di abitanti, l’invecchiamento della popolazione, il rischio di perdita di altri servizi pubblici e dare avvio ad un’inversione della tendenza attuale, creando delle aspettative positive per il trend demografico e per l’economia villasaltese.

In tutti questi anni c’è stata una notevole diminuzione della popolazione che in un arco temporale di un trentennio è calata da quasi 3.000,00 a 1.030,00 abitanti, la diminuzione delle attività economiche, mentre si sono perse quasi tutte quelle artigiane, terziarie ed alimentari, la soppressione della scuola secondaria di primo grado, degrado delle abitazioni lasciate semi-abbandonate e la riduzione del numero degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria ad un numero che oramai quasi non garantisce il proseguo del servizio scolastico offerto.

La giunta ha stabilito che l’entità del contributo sia di 700 euro mensili per 5 anni per i nuclei familiari comprendenti almeno 3 unità (di cui 1 data da un figlio minore) e di 500 per i nuclei familiari di 1 o 2 unità incrementabili ad € 700,00 nel momento della nascita di un figlio. Il bando e tutta la documentazione per inviare la richiesta saranno pubblicati entro il 31 ottobre prossimo.

