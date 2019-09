Contributo per l’affitto in ritardo da 4 mesi, protesta a Quartu: “Ma quando ci paga il Comune?”

Esplode la protesta a Quartu per il contributo per l’affitto che non arriva. Una delegazione dei beneficiari si è recata nei giorni scorsi in via Porcu per sollecitare i pagamenti “che aspettiamo ormai da aprile. A gennaio siamo stati convocati dagli assistenti sociali per portare le ricevute d’affitto”, denuncia Claudia Vacca, “ci avevano promesso i pagamenti ad aprile, ma ad noi non abbiamo visto nemmeno 1 euro e la domanda risulta ormai scaduta da oltre un anno. Siamo andati a fare una protesta ci è stato detto che la funzionaria è in malattia e che una persona si sta occupando dei pagamenti. Sì. Ma quando ce li danno i soldi? E perché il sindaco su facebook non ci risponde?”

Centinaia di persone restano in attesa del pagamento. Lo scorso anno il contributo ammontava a 470 euro. Quest’anno mille euro dovrebbe arrivare circa mille euro.

