Figlio di Salvini sulla moto d’acqua, indagati tre poliziotti della scorta

Tre poliziotti della scorta di Salvini sono stati interrogati – da indagati – ieri in Procura a Ravenna in relazione al giro del figlio dell’ex ministro dell’Interno su una moto d’acqua della polizia guidata da un agente. I tre poliziotti sono stati interrogati alla presenza dei loro avvocati. L’episodio – che ha suscitato numerose polemiche – si verificò sulla spiaggia di Milano Marittima il 30 luglio scorso. I tre poliziotti sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per ciò che segui l’episodio, quando un giornalista di Repubblica cercò di riprendere la scena.

