Ancora roghi in Sardegna: fiamme a Nureci, Collinas e Seui

Ancora roghi in Sardegna. Un elicottero del corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu sta intervenendo in queste ore a Nureci, in località “Genna Manna”. Le fiamme stanno interessando aree agricole.

Spenti invece due roghi, uno a Collinas, in località Pranu Mannu, dove sono intervenuti tre elicotteri dalle basi di Fenosu, Marganai e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri coadiuvato dagli elitrasportati, la pattuglia del Corpo forestale della Stazione di Ales, tre squadre di Forestas e di Morgongiori, Mogoro e Guspini, i volontari di protezione civile di San Gavino e i barracelli di Collinas. L’incendio ha interessato circa 10 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti. Il rimboschimento di pino è stato fortunatamente risparmiato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse nel tardo pomeriggio.

A Seui, invece, in località S’Arzalada, il personale è intervenuto per evitare che le fiamme appiccate ad un camion e a un vicino cumulo di cippato si estendessero alla vegetazione circostante. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse poco dopo le due del pomeriggio.

